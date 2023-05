El padre de Jesica Cirio hizo una dura acusación contra la conductora: "Se quedó con mi casa"

Horacio, el padre de Jésica Cirio, volvió a la carga contra la conductora de La peña de Morfi, a quien acusó abiertamente de haberse quedado con su casa de Lanús, y dijo que lo hizo en solidaridad con su madre.

Horacio contó que no puede ver el ciclo que conduce su hija junto a Georgina Barbarossa porque “se le cruzan un montón de cosas por la cabeza”. “Pienso en por qué pasaron todas estas cosas, por qué ella es así y por qué no le da un corte”, señaló.

“No fue todo tan grave como para castigarme de esta forma, que es como me siento, castigado por mi ex y por mis hijos”, agregó Horacio, que aseguró n Mitre Live que es la madre de Jésica la que influye en sus hijos.

EL PADRE DE JESICA CIRIO HABLÓ SOBRE EL LARGO TIEMPO QUE TIENE SIN VERLA

“Esta negativa hacia mí es una decisión de ella, casa cual sabe lo que hace. Somos todos grandes”, agregó Horacio, y esbozó la posibilidad de que su hija no le hable “por respeto a su madre”. “Por respeto a ella no veo a mi papá”, especuló en diálogo con Juan Etchegoyen.

“No sé, lo mal o bien que pueda haberla pasado, ella al poco tiempo formó pareja otra vez, o sea que no está sola no nada por el estilo, ni le falta nada ni mucho menos. Ya desde el hecho de que se quedó con mi casa de plena estación Lanús, que todavía la seguimos peleando con el doctor (Ignacio) Trimarco”, agrego Horacio.

“Después de que me separé, seguí hablando con ella. (…) Ella me dijo ‘no puedo hacer nada, arreglate’”, dijo Horacio, que explicó que la casa era suya en su totalidad. “Ella tenía donde ubicar a su mamá para que la casa se venda, pero yo no tenía problemas (…), había un interesado en comprar la casa, un constructor de la zona que estaba apalabrado”, explicó.