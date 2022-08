El padre de Camila Homs reveló si fue Rodrigo de Paul quien tomó la decisión de separarse de su hija

Horacio, el padre de Camila Homs, reveló en diálogo con Intrusos que fue Rodrigo de Paul el que tomó la decisión de separarse de su hija.

“Con Camila no hablé de fechas porque realmente ella no está bien y a mí no me gusta meterme en cosas que a ella le hacen mal”, dijo al programa de América.

“¿Por qué decis q no está bien?”, le preguntó entonces Maite Peñoñori y Horacio respondió: “Y es una separación, tienen dos hijos chiquitos”.

"Fue un golpe terrible para ella que Rodrigo tome la decisión de separarse". G-plus

“Camila estaba muy enamorada de Rodrigo en su momento. Imagínate que fue un golpe terrible para ella que Rodrigo tome la decisión de separarse”, agregó.

“¿Él tomó la decisión?”, le consultó Flor de la Ve y Homs dijo: “Sí, yo creo que sí porque Camila siempre estuvo enamorada de él, no creo que ella haya tomado esa decisión”.

Más sobre este tema El padre de Camila Homs lanzó una fuerte frase sobre Rodrigo de Paul: "Tiene que dejarse de joder y enfocarse en el Mundial"

HORARIO HOMS HABLÓ DE LA ENTREVISTA QUE DIO RODRIGO DE PAUL EN TELEVISIÓN

Horacio Homs opinó sobre la entrevista que dio Rodrigo de Paul a América Noticias Mediodía. “No sé qué quiso decir, realmente no lo entendí”, dijo a Intrusos.

“Ahora gracias a Dios retomaron un diálogo cordial”, contó sobre cómo está la relación de Rodrigo con Camila actualmente después de la separación.