El padre de Barbie Veléz opinó sobre el noviazgo de su hija con Lucas Rodríguez: "Me preocupaba Thiago porque es hermano de los dos"

Cuando se dio a conocer que Barbie Vélez había empezado a salir con Lucas Rodríguez, hijo mayor de Fabián Rodríguez, el noviazgo dio que hablar por el lazo de hermanastros que unía a ambos y por Thiago, el hermano en común que Nazarena Vélez tuvo con el fallecido padre del joven. Ahora Alejandro Pucheta se mostró feliz por la consolidación del noviazgo de su hija.

"Es una ridiculez el morbo porque sean hermanastros. Si vamos a juzgar por ese lado, no son nada ellos y el único que me preocupaba era Thiago porque es hermano de los dos”, aseguró el representante musical a la revista Pronto.

“Pensaba en cómo se lo iba a tomar él. Cuando se lo explicaron el nene dijo: ‘Ustedes no son nada. Vos sos mi hermano y vos mi hermana, pero ustedes no son nada’. La tenía más clara que todos nosotros y me quedé re tranquilo. Me pone refeliz esa relación", aseveró Alejandro.

También el padre de Barbie reveló que intuía que su hija iba a terminar con el hijo de Fabián Rodríguez: "Yo sabía que iban a terminar juntos, estaba seguro de que esa pareja se iba a dar. Cuando lo conocí a Lucas él tenía 14 años y una facha impresionante. Para mi, Barbie es la chica más linda del mundo y pensé: ‘Estos pibes se van a enganchar’. Pasó el tiempo y se dio. Ella no podría estar con alguien mejor", recordó.