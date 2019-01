El padre de Barbie Vélez habló de la pelea de Nazarena con Fede Bal ¿y le dio la razón al actor?: "Es algo…"

En medio de un nuevo capítulo en el enfrentamiento de Nazarena Vélez y Fede Bal, a quien acusa públicamente de haberle pegado a su hija Barbie Vélez, Los Ángeles de la Mañana fue en busca de Alejandro Pucheta, el padre de la joven actriz.

Al ser consultado sobre cómo vive este conflicto mediático, Pucheta se sinceró: “La verdad es que no me hace nada bien, prefiero dejarlo en el pasado, es algo que se cerró en la Justicia y prefiero dejarlo como algo cerrado”.

Al escuchar sus palabras, el cronista le preguntó: “¿Concordás con Fede entonces? Porque él dice lo mismo”. Y Alejandro aseguró: “Sí, cien por ciento. Ya está. Es algo terminado”.

Pero Pucheta declaró que no le pidió a Nazarena que no hable más en los medios: “No, la verdad es que con Nazarena hablo de todo menos de eso porque ella tiene su forma de ser y se expresa como quiere. No comparto pero respeto. Yo prefiero hacer silencio”.