Cientos de estrellas de Iberoamérica se dieron cita en la noche del domingo para entrega de los Premios Platino. La sexta edición de la gala se realizó desde el Teatro Gran Tlachco del hermoso parque temático de Xcaret, en la Riviera Maya.

Paco León, el galán español de La casa de las Flores, la exitosa ficción de Netflix, deslumbró en la alfombra roja con su simpatía. El actor y director - que interpreta a una mujer trans en la serie protagonizada por Verónica Castro- charló con Ciudad, habló de la posibilidad de sumarse a un proyecto en nuestro país y reveló con qué artista argentino le gustaría compartir un set.

"Conocí a Moria en Madrid. ¡Me encantó! Qué mujer tan libre, tan loca y tan inteligente, también. Ella es muy 'almodovareana'", le dijo a Ciudad, en la alfombra roja de los Premios Platino. G-plus

“Uh, pues hombre, me encantaría trabajar con… no sé con quién te puedo decir. ¿Sabes que conocí a Moria (Casán) en Madrid? ¡Me encantó! Qué mujer tan libre, tan loca y tan inteligente, también. Con Moria me gustaría. Ella es muy 'almodovareana'”, le dijo Paco a Ciudad, antes de la premiación, donde se llevó una estatuilla en la terna Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana, por Arde Madrid, en la actuó y codirigió.

El día anterior a la gala, León estuvo conversando con el productor de Underground Pablo Culell. Y, en la red carpet, se refirió a las chances de realizar una ficción. “¡Ay, ojalá! Puede ser, yo quiero. Mis objetivos profesionales están en toda Latinoamérica, pero que sea en español, hablo muy mal en inglés, jajaja. Ni me lo planteo eso porque hay algo ajeno en temática, y aquí tenemos muchas cosas que decir y se están haciendo cosas interesantes. Gracias a las plataformas como Netflix se está empezando a fortalecer el power latino y esa fuerza que antes era local ahora es global”, completó el actor.

