Pachu Peña opinó sobre su supuesto parecido con George Clooney: "Tengo un aire"

Durante los últimos treinta años, a Pachu Peña le han endilgado un parecido físico con Richard Gere que el ex VideoMatch supo explotar con fines humorísticos siempre al lado de Pablo Granados, aunque ahora le endilgaron una cierta semejanza con George Clooney.

Hace dos años, Pachu explotó su parecido con Richard Gere cuando imitó su look en la película Novia fugitiva mientras participaba de Corte y confección famosos. "El pelo puedo tener parecido, las canas. Pero no me lo creo. Sí una vez en Los Angeles me confundieron con él", dijo, y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Sin embargo, este domingo, el actor brindó una entrevista a Implacables en la que contó cómo cuida su cuerpo a los 60 años. “Hago actividad física cuando puedo porque estoy todo el día arriba del auto y cuesta encontrar un espacio, haya que buscarlo”, contó.

PACHU PEÑA RECONOCIÓ QUE TIENE UN CIERTO PARECIDO CON GEORGE CLOONEY

“No me pongo cremas ni nada, ácido hialurónico”, dijo riéndose, mientras la producción colocaba a su lado una fotografía de George Clooney. “Ponete serio”, le pidió Gustavo Méndez, a lo que el actor intentó hacer un esfuerzo con su cara que terminó arrancándole una risotada a todos los presentes.

“Se mata de la risa, no puede ponerse serio”, reconoció Daniel Gómez Rinaldi. “Si, tengo algo, sí, si…. Tengo un aire… acondicionado”, dijo Pachu, generando más risas en el panel de Susana Roccasalvo.

Minutos más tarde, el actor hablaba sobre Migue Granados cuando la producción le colocó a su lado una foto de Richard Gere, y entonces Pachu se animó a promocionar su obra teatral simulando que era el actor el que lo hacía.