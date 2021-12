Pablo Lescano sufre la furia de los fans de Damas Gratis por desvincular a Romina: "¿Por qué echaste a tu hermana?"

Sorpresivamente, Romina Lescano estalló de bronca en Instagram al anunciar que quedó afuera de Damas Gratis, la banda que lidera su hermano Pablo Lescano, y los fans arremetieron contra el cantante: "¿Por qué echaste a tu hermana?".

"¡Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana', 'No te soporto más', 'No vengas más', 'Sos un dolor de hue... Y encima no sabés cantar', 'Devolveme los dos millones que perdiste'. Hasta acá llegó mi amor", escribió la cantante de cumbia.

En medio de la polémica y sin entender la partida de la artista de Damas Gratis, los fanáticos de la banda cuestionaron a Pablo Lescano con furia. "¿Por qué echaste a tu hermana?", fue uno de los mensajes más picantes contra el músico.

Más sobre este tema Pablo Lescano le contestó a su hermana Romina quien lo acusó de echarla de Damas Gratis: "Chau langosta"

"¿Te peleaste con Pablito?", "¿Contá qué pasó? ¿Qué onda?" y "Ddecime qué es una joda", fueron otros de los desesperados mensajes que cosechó el posteo de Romina Lescano, pidiendo explicaciones.

PABLO LESCANO REDOBLÓ LA APUESTA TRAS LAS ACUSACIONES DE SU HERMANA

Al leer que Romina Lescano había dicho que se iba de la banda porque se sentía humillada por Pablo Lescano y que ya no aguantaba más cómo la trataba, lejos de querer poner paños de agua fría el artista le contestó redoblando la apuesta.

"Chau langosta, buen viaje gede", sentenció a través de sus stories de Instagram, tajante.