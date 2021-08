Pablo Echarri recordó cómo fue la charla que mantuvo con el secuestrador de su papá en el 2002: “Me pidieron un millón de dólares”

Pablo Echarri habló de uno de los momentos más difíciles de su vida en el que temió por la vida de su padre. En Podemos Hablar, el actor contó cómo fue cuando supo que habían secuestrado a su papá en el 2002 y relató la charla que tuvo con el secuestrador, quien le pidió 1 millón de dólares.

“Las noticias más duras en mi vida están relacionadas con mi papá, una de ellas es el llamado que recibí de mi mamá diciéndome que mi papá no aparecía en ningún lado y yo intuía que algo estaba sucediendo. Fui a la casa de mi mamá, hablando con ella sonó el teléfono y cuando atendí me encontré con una voz del otro lado que decía que lo tenían ellos”, recapituló en la emisión de Telefé.

Luego, Echarri detalló cómo fue la escalofriante circunstancia: “Me dijeron que me quedara tranquilo, que empiece a juntar plata, que no avise a la policía y me pedían 1 millón de dólares. Después recibimos un llamado telefónico de la persona que estaba ahí acompañándonos, que era un policía, un subcomisario que les llegó por Handy”.

Pablo Echarri contó cómo fue el momento en que le informaron que su padre estaba a salvo

Pablo Echarri habló del susto que pasó cuando secuestraron a su padre en el 2002 y dio detalles de lo que sintió cuando supo que estaba a salvo. “Fue una noticia buena, ya el viejo estaba en una comisaría que casualmente después tuvo bastante que ver con su desaparición”, dijo en Podemos Hablar.

"Sentí la certeza de que terminó la pesadilla porque esos hechos son muy negativos, es como vivir una muerte suspendida todo el tiempo". G-plus

“Para mí fue una alegría, sentí la certeza de que terminó la pesadilla porque esos hechos son muy negativos, es como vivir una muerte suspendida todo el tiempo. Entras en un estado de esquizofrenia entre la angustia y la excitación de creer que lo vas a encontrar a la certeza de que no lo vas a volver a ver nunca más y eso se repite a lo largo de los días”, finalizó el actor.