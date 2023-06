Pablo Echarri habló sin filtro de sus crisis de pareja con Nancy Dupláa.

Pablo Echarri reflexionó sobre su relación con Nancy Dupláa y admitió que en más de una oportunidad atravesaron juntos fuertes crisis de pareja.

"¿Después de tantos años de relación con Nancy, cómo manejás los temas de convivencia y los conflictos?", le preguntaron en Desayuno Americano. "Le ponemos el pecho... Vivimos juntos y tratamos de colaborar el uno con el otro y soportarnos también", respondió, sin filtro.

Acto seguido, contó que para que la convivencia funcione, hay que trabajarla. "Es un trabajo. Es un trabajo que uno tiene que hacer. No sale solito", explicó, haciendo hincapié en que a veces "soportan" cosas del otro que no les gustan demasiado.

¿PABLO ECHARRI Y NANCY DUPLÁA DORMIRÍAN EN CAMAS SEPARADAS?

Cuando al actor le consultaron si le gustaría tener un cuarto separado del de Nancy en su casa, dijo que no.

"No, no. Bien clásicos... Pero veríamos. Si es cómodo podría ser también. Hay que implementar todos los tipos de situaciones que sean mejor para las parejas a lo largo de que pasa el tiempo y que va cambiando la realidad de todo. Si es en pareja, me parece que está todo bien", sentenció, enamorado.