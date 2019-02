Instalada en Marbella junto a su esposo Martín Demichelis (38), y Bastián (9) y Lola (6) y Emma (2), los hijos que tiene en común con el exfutbolista, Evangelina Anderson (35) comparte con sus seguidores fotos de sus trabajos, momentos de intimidad con su familia y sus poses más sensuales.

En esta oportunidad, la modelo cosechó una lluvia de likes en Instagram al compartir con sus seguidores una postal bajó el sol, con gajas, sombrero y un top transparente con unas manitos (blancas con las uñas pintadas de rojo) tapándole los pechos.

Además, junto a la postal, Evangelina agregó una breve descripción: "Estamos en Semana Blanca por acá. Para quienes no saben, les cuento que es una semana no lectiva dentro del calendario escolar de enseñanzas no universitarias en la provincia de Málaga, acá en España, para compensar el hecho de que los días festivos locales caen en los meses no lectivos del verano. ¡Se trata de una semana entera de vacaciones para los chicos!", comenzó diciendo.

"Por otro lado, la Semana Blanca se inició como una semana en la que se pretendía promover el que los estudiantes pudieran conocer de cerca los deportes de invierno. De este modo era, y es, una semana en la que las familias organizan las vacaciones en zonas donde haya nieve. Acá es imposible porque, por más que sea invierno, acá en #Marbella siempre hay sol y playa", cerró.

