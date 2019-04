Lejos de que quedara en el pasado, el tenso ida y vuelta que protagonizaron Cinthia Fernández e Iliana Calabró el viernes en el aire de Los Ángeles de la Mañana siguió con un nuevo cruce delante de cámaras.

En medio del debate por las declaraciones de Cinthia, quien había asegurado que Flor de la Ve la había bajado de una obra que dirigió Gerardo Sofovich tras ofenderse por unas declaraciones de la vedette, Iliana dio su opinión: "Flor tiene carácter, porque nadie llega adónde llegó ella si no lo tenés".

"Sofovich decía 'si no tenés enemigos, señal de que no triunfaste'. Tiene que ver con esto del carácter de la persona. Pero pará que le contesto a la nena, que está dejando algo ahí en la nebulosa. Cuando vos traés a una persona que no está...", agregó Calabró, sin poder terminar la frase por una interrupción de Cinthia.

Cinthia Fernández: "A todos lo que opinan, les mando un besito en la boca. De la muerte, como el de la mafia". G-plus

"No hablé de Gerardo. ¡Déjense de hinchar con la gente que no está! Lo que conté es algo que me pasó a mí y no necesito su testimonio. Me pasó a mí... ¿o vos firmaste mi contrato? ¿O ella (por De la Ve) firmó mi contrato? Entonces a la periferia, la (Ximena) Capristo, todos lo que opinan, les mando un besito en la boca. De la muerte, como el de la mafia", lanzó la modelo, sin rodeos.

Sin embargo, Calabró fue por más: "No, en la boca no lo acepto porque no me gustan las nenas", retrucó con ironía. A lo que Ángel de Brito hizo la pregunta obligada: "Ustedes se odian, ¿o no? Hace como dos o tres días que hay un caldo acá...".

Iliana Calabró: "No, en la boca no lo acepto porque no me gustan las nenas". G-plus

"No, lo que yo sostengo es que una persona como Gerardo no se maneja así, así sea por Florencia en su mejor momento", argumentó la hija de Juan Carlos Calabró. Esa frase terminó de enojar a Fernández: "¡Me encanta la inocencia! A Gerardo le encantaba la plata, como a cualquier productor teatral. Entonces, listo, ya está", cerró, sin filtro.

¡Qué momento!

