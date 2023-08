Oscar González Oro tomó una firme decisión tras el escándalo con Cinthia Fernández en Nosotros a la Mañana

Desde el día uno, la relación laboral de Oscar González Oro con Cinthia Fernández en Nosotros a la Mañana es compleja. Y el último y escandaloso cruce en vivo fue una prueba más de eso.

El viernes pasado, la panelista rompió en llanto luego de protagonizar un incómodo momento con el Negro Oro, al frente del programa hasta que Fabián Doman tome el puesto.

Más sobre este tema Cinthia Fernández se cruzó con Andrés Nara, el Negro Oro le puso límites y ella estalló en vivo: "Estoy harta"

Lejos de sumarse a la polémica y de Cinthia Fernández, que no volvió a Nosotros a la Mañana por un tema de salud, Oscar González Oro tomó la firme decisión de no hablar del tema y desestimar el conflicto, cuando fue abordado por el notero de Intrusos.

OSCAR GONZÁLEZ ORO, TAJANTE SOBRE EL ESCÁNDALO CON CINTHIA FERNÁNDEZ

Alejandro Guatti:-Oscar, ¿cómo estás con todo lo que pasó con Cinthia?

Negro Oro: -Ya te lo dije, no voy a hablar más.

"No voy a hablar más y no leo nada del tema. No me interesa". G-plus

Guatti: -¿Te hizo mal todo lo que pasó?

Negro Oro: -No, no me hizo mal.

Guatti: -¿Hablaste con Cinthia? ¿Todo bien?

Negro Oro: -No.

Guatti: -¿Cómo estás con todo lo que se dijo?

Negro Oro: -No leo nada. No me interesa el tema.

Guatti: -¿Evitás el tema?

Negro Oro: -Sí, claro.

Más sobre este tema El sorpresivo llanto de Cinthia Fernández en Nosotros a la Mañana: "No estoy bien"

Guatti: -Vuelve el jueves.

Negro Oro: -No tengo la menor idea. Yo no soy productor, soy conductor.

Guatti: -¿Pero va a estar todo bien cuando venga a Nosotros a la Mañana?

Negro Oro: -Si viene, obviamente.

Guatti: -¿Vas a volver a Uruguay?

Negro Oro: -Vuelvo a Uruguay.