Premios Oscar 2023 en vivo: todos los ganadores y lo que pasó en la entrega de premios a lo mejor del cine

Llegó el día más esperado por los cinéfilos de todo el mundo ya que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio por iniciada la 95ta entrega de los Premios Oscar 2023 a las mejores producciones estrenadas durante todo el año 2022.

Más sobre este tema Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, estrenó un vestido de Evangelina Bomparola en los Oscar 2023

Como ocurre todos los años, salvo en el 2021, la ceremonia comenzó puntual a las 21 en el Teatro Dolby en Los Angeles con transmisión en todo el mundo a través del sitio web de la cadena ABC. En Argentina se pudo ver por TNT y por la plataforma de streaming HBO Max.

Más sobre este tema Premios Oscar 2023: los looks de la red carpet más famosa del mundo, a puro glamour

MINUTO A MINUTO, LOS GANADORES DE LOS PREMIOS OSCAR

00.34 Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once) ganó el Oscar a Mejor Película. 00.28 Michelle Yeoh hizo historia y ganó el Oscar a Mejor actriz por su rol en Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once). 00.23 Brendan Fraser cumplió con los pronósticos y se quedó con el Oscar a Mejor Actor por La ballena (The Whale). 00.20 El Oscar a la Mejor Canción fue otra revelación ya que el tema Naatu Naatu se quedó con la estatuilla (y una espectacular coreografía) para la película de India RRR. 00.18 Top Gun: Maverick no se fue con las manos vacías y se llevó el Oscar al Mejor Sonido. 00.12 Daniel Kwan y Daniel Scheinert se tendrán que repartir el Oscar a la Mejor Dirección por Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once)- 23:43 Sarah Polley ganadora en Mejor Guión Adaptado por Ellas hablan.

23: 39 Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Mejor Guión Original por Todo en todas partes al mismo tiempo.

23:30 Rihanna cantó Lift me up.

23:21 Avatar: el sentido del agua ganó en la categoría Mejores Efectos Visuales.

22:56 El niño, el topo, el zorro y el caballo, Mejor Cortometraje de Animación. 22:53 The Elephant Whisperers, Mejor Cortometraje Documental.

22.43 Argentina, 1985 de Santiago Mitre se quedó sin el Oscar a la Mejor Película Internacional. La estatuilla se la quedó Sin novedad en el frente de Edward Berger, que se lleva el cuarto Oscar para ese país.

22.21 Los siguientes premios fueron para Navalny como Mejor Documental y An Irish Goodbye como Mejor Cortometraje, Sin novedad en el frente por Mejor Fotografía y La Ballena por Mejor Maquillaje.

Más sobre este tema Dolores Fonzi deslumbró con su look en los Premios Oscar 2023: de quién es el diseño artesanal

21.30 Ya se premió a Pinocho (Pinocchio) de Guillermo del Toro como Mejor película animada, a Ke Huy Quan como Mejor actor secundario de la película Todo en todas partes al mismo tiempo, y a Jamie Lee Curtis como Mejor actriz secundaria por la misma película.

JIMMY KIMMEL ABRIÓ LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS

Más sobre este tema Los mejores memes de los Premios Oscar 2023: "Devuelvan lo robado"

A las 21, puntual Jimmy Kimmel salió al escenario para conducir la entrega de premios tras una parodia de la película Top Gun: Maverick. El conductor hizo una breve reseña de los nominados, y hasta se permitió bromear sobre “la falta de ideas en Hollywood” haciendo referencia a que el mismísimo Steven Spielberg tuvo que hacer una película sobre su propia familia.

Mirá el video de la apertura de Jimmy Kimmel haciendo click acá.

QUÉ DIJERON RICARDO DARÍN Y PETER LANZANI EN LA ALFOMBRA ROJA Peter Lanzani. Foto: Instagram.

Ricardo Darín y Peter Lanzani se lucieron enr la alfombra Champagne del Dolby Theatre en el Hollywood Boulevard.

"Es un honor estar acá con él y más siendo amigos se disfruta muchísimo" G-plus

"Yo y todos mis amigos que son actores crecimos viendo sus películas. Así que es un honor estar acá con él y más siendo amigos se disfruta muchísimo", dijo Peter sobre Darín.

"Él se llama Peter Lanzani y es uno de los mejores actores de la Argentina. Yo soy Ricardo Darín y estoy aquí acompañándolo", explicó Darín.

Mirá el divertido momento ocurrido entre Darín y Lanzani haciendo click acá

ASÍ ARRANCÓ LA 95TA ENTREGA DE LOS PREMIOS OSCAR 2023

A las 18 comenzó el recorrido de las estrellas por la Alfombra roja (que este año es de color champagne) con la presencia estelar de Ricardo Darín y Peter Lanzani, que brindaron entrevistas con los medios internacionales a raíz de la nominación de Argentina 1985 como Mejor película Internacional.

El film, que se estrenó en cines y en el streaming, es la primera producción nacional en ser nominada por el país en ocho años. La última fue Relatos Salvajes, que se estrenó en 2014 y no consiguió quedarse con la estatuilla en 2015 frente a la polaca Ida.

Ricardo Darín llegó al Dolby con su esposa, Florencia Bas. Por su parte, Alejo García Pintos subió una foto propia en su cuenta de Twitter en el ingreso al Dolby.

EL ALIENTO DE SCALONI A ARGENTINA, 1985

Entre los famosos que apoyan a la película argentina en los Oscar se encuentra el entrenador Lionel Scaloni.

El DT de la Selección Argentina campeona del mundo alentó al film desde su cuenta de Instagram.

"Enorme trabajo, vamos!" escribió Scaloni junto a emojis de la bandera argentina y los nombres de Darín y Lanzani.

FOTOS: AFP/AP/REUTERS/EFE

TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS OSCAR 2023

MEJOR PELÍCULA

Sin novedad en el frente (All quiet on the western front)

Avatar: el camino del agua (Avatar: the way of water)

Los espíritus de las islas (The banshees of Inisherin)

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once)

Los Fabelman (The Fabelmans)

Tár

Top Gun: Maverick

Triángulo de tristeza (Triangle of sadness)

Ellas hablan (Women talking)

MEJOR DIRECCIÓN

Martin McDonagh (Los espíritus de las islas)

Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triángulo de tristeza)

MEJOR ACTOR

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Los espíritus de las islas)

Brendan Fraser (La Ballena (The Whale))

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Brendan Gleeson (Los espíritus de las islas)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (Los Fabelman)

Barry Keoghan (Los espíritus de las islas)

Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo)

MEJOR ACTRIZ

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Los Fabelman)

Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (La Ballena - The Whale))

Kerry Condon (Los espíritus de las islas)

Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo)

MEJOR GUION ADAPTADO

Sin novedad en el frente

Glass Onion: un misterio de Knives out (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Living

Top Gun: Maverick

Ellas hablan

MEJOR GUION ORIGINAL

Los espíritus de las islas

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Tár

Triángulo de tristeza

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Pinocho (Pinocchio)

Marcel the Shell with Shoes On

Gato con botas: el último deseo (Puss in Boots: The Last Wish)

El monstruo del mar (The Sea Beast)

Red (Turning Red)

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Sin novedad en el frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Sin novedad en el frente

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths)

Elvis

Imperio de luz (Empire of Light)

Tár

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever (Ruth E. Carter)

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

El viaje a París de las señora Harris (Mrs. Harris Goes to Paris)

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

Una casa hecha de astillas (A House Made of Splinters)

Navalny

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Nuestro bebé elefante (The Elephant Whisperers)

Haulout

How Do You Measure a Year?

El efecto Martha Mitchell (The Martha Mitchell Effect)

Stranger at the Gate

MEJOR EDICIÓN

Los espíritus de las islas

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

Tár

Top Gun: Maverick

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Sin novedad en el frente

Avatar: el camino del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Sin novedad en el frente

Avatar: el camino del agua

Batman (The Batman)

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

MEJOR CORTOMETRAJE

An Irish goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Sin novedad en el frente

Batman (The Batman)

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

La Ballena (The Whale)

MEJOR BANDA SONORA

Sin novedad en el frente

Babylon

Los espíritus de las islas

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Applause (Tell It Like a Woman)

Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

Naatu Naatu (RRR)

This Is a Life (Todo en todas partes al mismo tiempo)

MEJOR SONIDO

Sin novedad en el frente

Avatar: el camino del agua

Batman (The Batman)

Elvis

Top Gun: Maverick