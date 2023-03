"Ortega la tenía confinada en un country": Yanina Latorre dijo que Tinelli tuvo que ayudar mucho a Guillermina Valdés

La separación de Guillermina Valdés de Sebastián Ortega, ocurrida hace 10 años, tomó por sorpresa a la farándula ya que poco se sabía de la crisis que terminó en divorcio, y Yanina Latorre hizo importantes revelaciones al respecto.

Mientras discutían en LAM sobre cómo se inició el romance de Marcelo Tinelli y Guillermina, Marcela Feudale recordó lo traumática que fue la separación de la exmodelo de Sebastián Ortega y Yanina Latorre coincidió en que la mamá de Lolo “la pasó muy mal”.

“Guillermina la pasó muy mal porque vivía en un country. Ortega la tenía ahí confinada y se vivía en Capital toda la semana, hacía su vida, mientras ella estaba sola con los chicos en Pilar, y él iba de vez en cuando los fines de semana”, relató la panelista.

YANINA LATORRE REVELÓ POR QUÉ GUILLERMINA VALDÉS SE SEPARÓ DE SEBASTIÁN ORTEGA

“Ella la pasó muy mal hasta que un día dijo ‘quiero salir de este vínculo’, le dijo a Ortega ‘Mirá, flaco, yo quiero salir de acá, irme a vivir a Capital’, él no la dejó entrar a su casa a buscar su ropa”, agregó la panelista.

“Fue a la guardia del country donde vivió un montón de años con sus hijos, y no le dieron ni una media, y no la dejaron entrar porque había una orden de él de que no entrara. Guillermina la pasó mal”, afirmó Yanina.

Yanina se mostró indignada con el mensaje que le dirigió Dante Ortega a Cande Tinelli. “Me pareció desubicado. Le dijo a Cande que ella y la hermana no le agradecieron a Guillermina cuando fue a visitar a su mamá (Soledad Aquino) en la internación” G-plus