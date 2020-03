Oriana Sabatini lanzó Bad, su nuevo tema, e hizo un playbak casero: "Hay cuarentena y ya no sé qué más hacer"

En medio del encierro forzado de Oriana Sabatini (23) en su casa de Italia junto a Paulo Dybala (26) a causa del coronavirus, la cantante lanzó Bad, el single que integra el disco Luna Llena. Y a horas de que el tema ya se escuche en las plataformas digitales, la artista compartió en Instagram un divertido video en el que lo intrepreta.

“Hoy me levanté con ganas de festejar el lanzamiento de mi nueva canción poniendome linda y haciendo un playback casero pues carentena y ya no se que mas hacer. Espero que les haya gustado #BAD”, comentó Oriana el viernes.

En una nota con Bebe en casa, el programa del Bebe Contempomi en TN, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini reflexionó: "Me enamoré de la canción, sentí que me estaba hablando a mí. Me habían mandado una primera versión que terminó siendo diferente a la que escucharon ustedes hoy, porque finalmente elegimos darle este giro".

En cuanto a lo que será el videoclip, Oriana explicó: "Soy muy exigente con esas cosas. Soy muy 'rompe' (risas), porque no hay nada que me moleste más que divulgar una versión de mi que no es real. Me molestaría mucho ofrecer un producto que no me representa".

Al final, Oriana Sabatini también se refirió a la evolución del cuadro de coronavirus que la afectó a ella y a su pareja: "Hoy ya no tenemos casi nada de síntomas, pero obviamente hay que esperar al 31 de marzo a que nos vuelvan a hacer el hacer el test y ver si nos curamos. Nos sentimos mucho mejor".