Oriana Sabatini habló a fondo sobre sus problemas alimenticios: "Me hice mal a mí misma"

A casi un año del profundo posteo que compartió mostrando su cuerpo y revelando que sufrió anorexia durante los últimos 10 años, Oriana Sabatini volvió a abrir su corazón y reveló cómo repercutió en su vida haber alzado su voz sobre su experiencia personal.

Indagada por la nota que dio en Los Mammones pese a su bajo perfil, la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini expresó en Intrusos: “Me equivoqué de carrera pero bueno, ¿qué hago?”, comenzó diciendo entre risas.

Y agregó, sincera: “Me gusta más cantar que las cosas negativas que trae eso. Pero sí, me da cagazo todas las redes sociales. Me lastima y a veces no soy buena lidiando con eso y soportándolo”.

Tras escucharla, Gonzalo Vázquez quiso saber de dónde sacó valor para hablar sin tapujos de un problema tan íntimo. A lo que Oriana cerró, a flor de piel: “Con ese tema yo me hice mier… a mí misma y lo dije en el posteo. No había nada, pero nada, que me pudiera decir nadie que sea peor que todo lo que yo ya me había hecho. Entonces, es como que realmente no había una sola bala que me entrara, ya estaba medio curada de espanto”.