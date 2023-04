Oriana Sabatini contó sin filtro cómo se lleva Tini Stoessel con las esposas de la Selección Argentina.

Oriana Sabatini contó lo bien que la pasó en la fiesta que hizo la Selección Argentina y se refirió a su buena onda con Tini Stoessel, la novia de Rodrigo de Paul, a quien se la vio muy compinche con las esposas de los futbolistas cuando les permitieron entrar a la cancha para saludarlos.

En primer lugar, remarcó la buena onda que tienen cada una de las esposas de los futbolistas, haciendo hincapié en que los rumores de roces y jerarquías en el grupo son totalmente falsos.

"Me parece que no hay status en esos lugares. En la fiesta no se sintió que una fuera más importante que la otra". G-plus

"Siento que hay muy buena onda. Uno por ahí se imagina que hay competencia o mala onda, pero cero. Todas son un amor, tienen re lindos valores, que eso me parece que es lo más importante y tengo muy buena onda con todas. Me parece que no hay status en esos lugares. En la fiesta no se sintió que una fuera más importante que la otra", sentenció, contundente, en diálogo con LAM.

ORIANA SABATINI REVELÓ CÓMO SE LLEVA TINI STOESSEL CON LAS MUJERES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Antes de cerrar, Oriana habló directamente de la relación de Tini con las parejas de los campeones del mundo.

"Lo que pudimos ver es que Tini ya se integró muy bien", le señaló el notero de LAM.

"Sí. No sé. Le vas a tener que preguntar a ella. Yo la veo contenta y la pasamos bárbaro, así que nada", cerró, dejando más dudas que certezas.