Después de finalizar el gran éxito de Gran Hermano 2022, a muchos ex participantes le llegaron ofertas laborales. Daniela Celis, una de las concursantes más polémicas del reality, cumplió un sueño y actualmente le llueven los trabajos.

Foto: Twitter

LA NUEVA VIDA DE DANIELA CELIS DESPUÉS DE GRAN HERMANO 2022

Daniela Celis tiene 26 años, es oriunda de Moreno y es una de las ex participantes de Gran Hermano 2022. “Pestañela”, como le decían dentro de la casa, está teniendo un presente que siempre ella soñó.

En una reciente entrevista, Dani expresó que “no puedo creer lo que me está pasando. Pensé que cuando terminara Gran Hermano se iba a cerrar una puerta gigante y en mi caso veo que se están abriendo muchísimas otras”.

"No puedo creer lo que me está pasando. Pensé que cuando terminara Gran Hermano se iba a cerrar una puerta gigante y en mi caso veo que se están abriendo muchísimas otras" G-plus

Y agregó que “todos me decían que se iba a terminar rápido la ola y que por eso aproveche al máximo el momento, siento que no se termina nunca y cada vez son más las cosas lindas que me aparecen”.

Sobre su paso por la casa más famosa del país, Celis recordó que “con Gran Hermano cumplí un súper sueño y todos los días sigo cumpliendo sueños”.

Además, Daniela conoció a Thiago Medina dentro de la casa y actualmente son novios. La pareja viajó a Jujuy por trabajo y luego partieron hacia Salta para visitar a Marcos Ginocchio, el campeón de GH.

Con respecto a ese viaje, Pestañela cumplió uno de sus mayores sueños que es viajar en avión en donde manifestó que “hace poco fui a Salta en avión y volé por primera vez. En la casa de Gran Hermano veía los aviones pasar por arriba y pensaba: ´ ¿Cuándo será el momento que me toque a mí volar por primera vez? “.

La oriunda de La Reja, Moreno, también contó que “jamás me había subido a un avión y por un evento en Salta, volamos con Thiago por primera vez. Qué loco seguir cumpliendo metas. Estoy viviendo un sueño permanente y Disney es un poroto al lado de esto”.

Daniela confesó que “este fin de semana viajo a Uruguay también por primera vez y nunca subí al barco que te lleva del otro lado. Todo es nuevo y me encanta. Todavía no lo puedo creer”.

DANIELA CELIS Y SU AYUDA EN LA VERDULERÍA DE THIAGO

Hace un mes, Thiago abrió su verdulería en el barrio de Laferrere y en la inauguración estuvieron presentes Romina Uhrig y Alexis “Conejo” Quiroga. La ausencia de Daniela se hizo notar pero luego su novia lo sorprendió.

Celis estuvo presente en el local y ayudó a atender a los clientes. “Él me enseña a usar la balanza”, comentó Pestañela en su cuenta de Instagram donde se la veía muy feliz mientras acompañaba a Thiago.

Sobre la intimidad de la pareja, la ex hermanita reveló que “yo en Thiago encontré otra persona después de salir de GH. Es un dulce de leche, un osito, amoroso, caballero... Yo le digo '¿por qué no fuiste así adentro?'. Si lo conocen, se enamoran”.

A su vez, Thiago detalló que “estamos bien y si nos damos besos, queremos que sea fuera de las cámaras. Queremos guardar nuestra relación entre nosotros. Lo que más me gusta de Dani es el cariño que tiene, siempre te acompaña, siempre está atenta”.

“Capaz que te sentís mal y hace algo para ponerte contento, para cambiarte el día. Es muy cariñosa conmigo, la elijo y la voy a seguir eligiendo porque es re buena”, manifestó Medina.