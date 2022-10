La nueva novia de Nicolás Cabré contó qué le dijo el actor ante las denuncias en su contra

Un día después de que en Mañaníma revelaron que Nicolás Cabré está saliendo con Anto Natale, una abogada que habría conquistado al ex de Laurita Fernández, la mujer salió a dar su testimonio. Sin embargo, no fue por su romance sino por unas acusaciones de estafa.

La influencer dio un móvil para Socios del Espectáculo donde desmintió haber vendido ropa sucia y usada, como manifiestaron algunos usuarios en las redes. “Me acusaba que había entregado un producto que no estaba en condiciones, que estaba en mal estado y todo lo contrario”, aseveró.

“Era un showroom, un mini emprendimiento donde yo me mataba trabajando con una panza de 9 meses. Están los recibos, los envíos y no tengo mucho más para decir”, señaló. “Al tener tantos seguidores en Instagram y mostrar una vida pública que tuve, te van a salir a matar. Ya lo sé, sé convivir con eso y no me afecta”, se despachó, picante.

"Nico me dice que no salga a aclarar nada. Me dijo ‘vos sos todo lo que está bien para mí, no les hagas caso’". G-plus

ANTO NATALE, LA NOVIA DE NICOLÁS CABRÉ CONTÓ EL APOYO QUE LE DA EL ACTOR EN MEDIO DE LAS DENUNCIAS

“Es bullyng, acoso y mis abogados ya se van a encargar de eso. No tiene fundamento”, señaló, molesta, al tiempo que contaba cómo la aconsejó su nuevo novio.

“Nico me dice que no salga a aclarar nada, no tenés nada que aclarar. Me dijo ‘vos sos todo lo que está bien para mí, no les hagas caso’”, aseveró.

Más sobre este tema Habló por primera vez Anto Natale, la nueva novia de Nicolás Cabré: "Estamos contentos y conociéndonos"

“Yo tengo mi personalidad y salgo a defenderme. No voy a dar más notas después de esto, chicos. Sépanlo, pero salí a aclarar las cosas para que sepan quién soy y me conozcan”, aseguró, molesta en un móvil a la salida del gimnasio.

Más sobre este tema Revelan quién es la nueva novia de Nicolás Cabré: "Es parecida a Laurita Fernández"

“No tengo problema. Las cosas están claras y dando la cara frente a la cámara”, culminó.

Más sobre este tema Fuerte respuesta de Laurita Fernández cuando le plantearon volver con Nicolás Cabré: "No me gustaría cambiar mi presente"