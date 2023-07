Nueva información sobre Silvina Luna: "Sigue intubada, pero hay una pequeña mejoría"

A 20 días del ingreso de Silvina Luna a la terapia intensiva del Hospital Italiano, Estefi Berardi actualizó el estado de salud de la modelo y actriz, quien el sábado pasado fue nuevamente intubada.

"Me enteré que a Silvina la habían intubado porque lo contó Gustavo Conti en sus historias. Dije 'no pude ser cierto'. No me animaba ni a replicar la historia de Gustavo", comenzó informando la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Entonces, yo fui a mi fuente y sí, me confirmaron que la habían intubado", continuó Estefi.

CÓMO ESTÁ HOY SILVINA LUNA

"Yo hablo con una persona que está con ella en el hospital. Le escribí para saber cómo seguía Silvina, y lo que me dijo 'es verdad (que la intubaron). El cuadro sigue siendo el mismo'", expuso Berardi.

Luego, la panelista agregó: "Hoy me aclaró, y por eso lo comparto, que está mejorando muy de a poco. Si bien sigue intubada, hay una pequeña mejoría".

"Lo que le dijeron los médicos a los amigos y a la familia de Silvina es que es normal que después de una intubación, que pueda pasar nuevamente lo mismo", detalló Estefi.

Luego de haber estado en un estado crítico, Carmen Barbieri asintió en primera persona: "A mí me pasó tres veces lo mismo. La intuban para que pueda respirar, para que sus pulmones no se debiliten más. No se asusten".

Y Estefi Berardi concluyó: "Lo hicieron por prevención y está bien controlado el tema de la respiración".

LOS DETALLES DE LA MALA PRAXIS QUE SUFRIÓ SILVINA LUNA

Silvina Luna está internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. En medio de los pedidos de dadores de sangre y cadenas de oraciones, volvió a tomar notoriedad la mala praxis que sufrió en la cirugía que le practicó Aníbal Lotocki.

Lotocki le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos. Esto le provocó a Silvina una hipercalcemia e insuficiencia renal.

En primer lugar, comenzó haciéndose varios análisis mensuales e intervenciones para extraer las piedras que se le formaban en el riñón. Acto seguido, tuvo que empezar con diálisis y deberá ser trasplantada del riñón.