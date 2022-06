El novio de Soledad Bayona habló tras el video a los arrumacos con Mario Guerci: "No soy ningún pobre tipo"

La aparición de unas imágenes de Soledad Bayona y Mario Guerci, a los besos y con el modelo tocándole la cola a la bailarina, en un descanso de la obra Sex hizo que se termine definitivamente la relación de varios años que ella tenía con el actor Nicolás Smirnoff. Y él en Socios del espectáculo habló con Karina Iavícoli sobre la decepción de su ex.

Iavícoli explicó: “Esas imágenes son del sábado pasado en El Palomar en un corte de la función de Sex, en donde ellos son compañeros y aprovechan cualquier momento para estar juntos. Ella no duerme nunca en la habitación que le toca con sus compañeras, duerme con Guerci. Ahora lo cuento porque ya se separó de Nico”.

“Venimos contando esto desde octubre y Sol Bayona me trataba de fabuladora, que yo había escrito un guión. No me dedico a ser guionista, soy periodista y las imágenes con Mario Guerci son tuyas", agregó.

"Vos tenías una pareja que la está pasando mal, que le creyó. Hablé un montón con Nico”, aseguró Karina, antes de reproducir la conversación que tuvo con Nicolás, que había aparecido en ShowMatch para pedirle casamiento a la bailarina.

Nicolás: "Me lo negó en la cara. Todo el tiempo me lo negó cuando hablaba con ella. Yo la amaba y cada vez que aparecía el rumor la enfrentaba y me lo negaba". G-plus

LA PALABRA DE NICOLÁS SMIRNOFF, EL EX DE SOLEDAD BAYONA, SOBRE SU POLÉMICA SEPARACIÓN

“Lo que quiero aclarar es lo que me dijo él. ‘No soy ningún un pobre tipo’. Le duele mucho que la gente diga ‘pobre Nico’. Él dice ‘no soy un pobre tipo, soy una persona que estaba enamorada y que le creía a la persona con la que convivía, con la que íbamos a formar una familia’”, aseveró.

“Cuatro veces se sentaron a hablar y él le preguntó si tenía algo con Mario Guerci y ella, mirándolo a los ojos y llorando, le dio ‘te juro que es mentira’”, relató la panelista.

“Ellos se separaron este sábado a la tarde. Son muy perversas las imágenes que logró conseguir del sábado a la noche porque ellos se separan a la tarde. No voy a contar los detalles, pero el tema de Guerci fue uno de la separación”, contó. “Se fue de la casa y a la noche hacen esto. A él le pareció horrible cuando lo vio. Tremendo”, aseguró.

Karina: "Se fue de la casa y a la noche hacen esto. A él le pareció horrible cuando lo vio. Tremendo". G-plus

“‘Me lo negó en la cara. Todo el tiempo me lo negó cuando hablaba con ella. Yo la amaba y cada vez que aparecía el rumor la enfrentaba y me lo negaba’, me decía. El domingo Guerci estuvo en la casa de Sol Bayona, porque Nico vivía en su casa, y Mario Guerci subia unas stories ese mismo día desde el patio de la casa de ella”, reveló, el enojo del muchacho.

“Creo que la ama, porque el amor no se va de la noche a la mañana, y la trató con mucho respeto en la conversación. Podría haber dicho cosas feas de ella y nunca lo hizo. Espera terminar este duelo y les desea que sean felices”, concluyó, sobre el difícil momento que atraviesa el ex de la bailarina de ShowMatch.