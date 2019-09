El novio de Maju Lozano habló y apuntó contra Flor de la Ve: "Fue tal cual; estaba haciendo gestos"

Todos habían hablado del escándalo protagonizado por Florencia de la Ve y Maju Lozano, menos el hombre que dio a conocer la polémica: Juan. Todo comenzó con un tweet de Lío Pecoraro, panelista de Todas las tardes.

"Escándalo en cena benéfica. Mientras @soymajulozano conducía el evento, @Flordelav no paró de destrozarla. 'Si sabía que estaba esta, no venía. Es una ordinaria, una mersa, una gorda grasa', dijo. Sin saber que el señor que estaba sentado a su lado era Juan, la pareja de Maju. Aquí el beso de Judas", detalló el periodista, junto a un video de las conductoras saludándose cordialmente.

Luego de la enorme repercusión del tema (y la constante desmentida de De la Ve), Juan habló. “Lo que trascendió fue tal cual lo que pasó. En la mesa de al lado estaban acotando y haciendo algunos gestos sobre el trabajo de mi mujer, de Maju, que estaba conduciendo el evento”, se escucha en el mensaje de voz que le envió a Pecoraro, y que Jorge Rial pasó en Intrusos.

“Obviamente, en cualquier otro ámbito, me hubiera levantado y me hubiera acercado a la mesa a decir alguna cosa, pero entiendo que es el laburo de mi mujer y su ámbito y lo respeto”, continúa Juan. “Terminado el evento, se lo comenté como dato de color yendo a casa y se sorprendió por el cambio de actitud entre lo que se decía en la mesa y el abrazo fraternal que le dio. No fue nada más que eso”, concluye el novio de Lozano.