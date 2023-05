La novia de Jorge Rial explicó por qué puso privado su Instagram: "Recibí un mensaje que era mi peor pesadilla"

Ajena al mundo del espectáculo, María del Mar Ramón acaparó la atención de la prensa del corazón al conocerse su relación íntima con Jorge Rial. La inmediata reacción de la escritora fue ponerle privacidad a su perfil en Instagram.

El vínculo entre la escritora y el conductor transcurría en las sombras, pero el grave episodio cardíaco que sufrió Rial en Colombia terminó sacándolo a la luz. María del Mar estaba con él cuando Jorge se descompensó y fue la encargada de llamar a sus hijas para que viajen de urgencia a Bogotá para acompañar a su padre, quien a fines de abril peleaba por su vida.

MARÍA DEL MAR EXPLICÓ POR QUÉ LE PUSO CANDADO A SU RED SOCIAL

Confirmado el vínculo sentimental por el propio Rial en su regreso a la Argentina, María del Mar Ramón salió al aire en Futurock y explicó por qué cambió su perfil de Instagram de público a privado. Y fue picante con Ángel de Brito.

"Recibí muchos mensajes y tuve que cerrar mi Instagram. Y lo voy a mantener", dijo la escritora en la radio.

Sin nombrar directamente al conductor de LAM, la joven continuó: "Recibí un mensaje que era mi peor pesadilla. Dije 'esa persona no me puede estar mandando un mensaje a mí. Dios, ¡no me hagas esto! Por favor'. Después dije 'si yo no tengo que responder. Estoy en mi país, en mi casa'".

Intentando conservar el bajo perfil, la novia de Rial aseguró: "No contesto mensajes. No hablo de mi vida privada".

Sobre la decisión de ponerle privacidad a su red social, agregó: "Están todas las personas de siempre. Pero quiero pedirle perdón a Fefe que lo tuve que sacar, porque está como productor en LAM. Te quiero un montón, pero me perjudicás, hermano".

Luego de escuchar a María del Mar Ramón hablando picante de LAM y de él, Ángel de Brito apuntó: "El mensaje de la peor pesadilla era yo".

CUÁNDO MARÍA DEL MAR PUSO PRIVADO SU INSTAGRAM

Conocida en el mundo de la literatura y del feminismo, hasta el 1 de mayo, María del Mar Ramón tenía su perfil de Instagram público.

Cuando en Intrusos y en LAM dieron detalles del vínculo amoroso que tiene con Jorge Rial, en ese momento, internado en Colombia tras sufrir un infarto, lo puso privado.

Dentro de su lista de "seguidos" de María del Mar figura Jorge Rial. Al igual que ella se encuentra en la de Jorge, quien al volver a la Argentina confirmó su relación íntima con la escritora colombiana, que reside en Buenos Aires desde el 2012.