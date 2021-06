La nota súper tensa del Polaco con el cronista de Hay que Ver: "No te tengo que responder, ponen todo para que quede mal"

La semana pasada, El Polaco y Barby Silenzi estuvieron a punto de ser eliminados en La Academia, y en la previa a la gala en la que fueron salvados por el jurado lapidaron a sus integrantes. En Hay que ver mostraron esa entrevista y él sintió que fue editada como si la hubiera brindado después de la salida de Cucho Parisi. Por eso, el cantante se mostró muy molesto con el ciclo, a cuyos responsables acusó de “poner todo para que quede mal”.

“Queda como que siempre me quejo y no me quejo un carajo. Después de que nos salvaron, pusieron lo que yo había dicho antes, cuando estaba caliente. Pero bueno, son cosas suyas, es el juego que están haciendo”, le dijo El Polaco al movilero de Hay que ver. “No te voy a decir nada. Te voy a decir ‘Está todo bien, está todo perfecto’. Igual, lo que diga ahora no lo van a poner, van a poner otras cosas, así que todo bien. Ponen todo para que yo quede mal”, aseguró el cantante.

El cantante fue subiendo la apuesta a lo largo de la entrevista, que se ponía cada vez más tensa pese a los intentos del cronista de explicar la situación. “¿Qué tengo que hacer? No te tengo que contestar nada. Si lo van a hacer, háganlo bien porque a mí no me gusta quedar mal”, concluyó El Polaco.