Noelia Marzol salió al cruce de las duras críticas de Yanina Latorre: "Creo que está fantaseando"

Yanina Latorre fulminó a Noelia Marzol, a dos semanas de la gran final de La Academia, y la candidata a consagrarse en el certamen de talentos salió a cruzarla: "Creo que está fantaseando".

El descargo de Marzol ante Ciudad fue luego de que Yanina la criticara en Los Ángeles de la Mañana: "En LaFlia la odian todos. Se subió a un pony. Dicen que maltrata, que contesta mal, que por ser madre tiene que ser la primera maquillada, peinada", afirmó.

Y sumó: "Los compañeros no la quieren. Es mala compañera, maltrata, destrata. En el equipo están todos a las puteadas. Ya se peleó con todos, con los de La Previa de La Academia, con los productores. Está infumable".

Tras sus palabras, la mamá de Donatello Arias (6 meses) se defendió: "Que diga lo que quiera. Habría que preguntarle a gente de LaFlia. A los maquilladores y peinadores… Creo que está fantaseando".

Consultada sobre si Yanina tenía un problema personal con ella, Marzol replicó: "No sé. Tampoco me interesa. El quilombo no es mi ámbito. Que diga lo q quiera. Yo no me engancho en esa".

La expectativa de Noelia Marzol ante la definición de La Academia

Como una de las siete finalistas de La Academia, el virtuosismo de Noelia Marzol la eximió en gran parte del año de ir a los duelos, lo que la convierte en candidata a salir campeona.

Por eso, Marzol se ilusionó frente a una eventual consagración: "Estamos trabajando mucho. Es un deseo muy grande de todo el grupo".

Noelia Marzol está acompañada por Jonathan Lazarte como partenaire, María Laura Cattalini como coach, Rocío Escobar como maquilladora, Lana Ferrando como vestuarista y el Cuba como peinador.