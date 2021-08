Noelia Marzol y Rocío Marengo protagonizaron un tenso cruce en La Academia: "Me imagino que te vas a sacar la ropa de vinilo"

Noelia Marzol y Rocío Marengo se encontraron en la pista de La Academia y protagonizaron un fuerte cruce. La participante de ShowMatch y la bailarina que reemplaza a Débora Plager se sacaron chispas luego de que la modelo se revelara y protestara por los reemplazos en el reality show.

“Me gusta que las cosas sean claras, me parece que uno tiene que llegar lo más alto posible en esta competencia, sorteando todo lo que se te presenta”, dijo Marengo y Marzol retrucó en la emisión de eltrece: “Perdón Marce, si a esto lo vamos a hacer tan estricto, me imagino que la vestimenta también tiene que ser reglamentaria y te vas a sacar el vinilo”.

Entonces la vedette le respodió a la actriz de Sex sin filtros. “Perdón, ¿hay un reglamento que hay que estar desnuda para bailar el caño?”, le contestó Rocío y Noelia le explicó que la tela de su atuendo es muy estratégica para el ritmo: “No no, pero el vinilo adhiere demasiado en el caño Rochi”.

Finalmente, Rocío Marengo cerró la conversación con sutilidad y la felicitó por su perfomance: “Sí, el otro día se habló pero no me parece que tenga que estar desnuda para hacer un baile del caño a esta edad. No me desnudé de más chica, no me voy a desnudar ahora. Pero Noe gracias por venir, estuviste espléndida”.