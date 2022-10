Noelia Marzol mostró su pancita de embarazada desde República Dominicana: bikini con brillos y cadenas

Cursando su segundo embarazo, Noelia Marzol se tomó unas vacaciones familiares con su marido, Ramiro Arias, y su hijo, Donatello, y lució su pancita con una sensual bikini.

¿Qué destino eligieron para sus primeras vacaciones familiares? República Dominicana, un paraíso natural en el que Noelia se divierte posando.

Muy sensual, así se mostró la bailarina luciendo su pancita de embarazada. Lo que más llamó la atención fue su original traje de baño, con brillos ¡y cadenas!

LA ESPECTACULAR BIKINI DE NOELIA MARZOL EN REPÚBLICA DOMINICANA

Noelia posó a orillas del mar luciendo una bikini negra con brilitos plateados.

¿Un espectacular detalle? Tanto las tiras laterales de la bombacha como las del corpiño, que unen la parte de adelante con la de atrás, están formadas por cadenitas dobles.

"Las cadenas son de acero quirúrgico, no queman con el sol, son hipoalergénicas, súper resistentes, no se oxidan, no manchan. La diseñé, elegí los materiales después de recorrer mil lugares y confeccioné la muestra con mis propias manos. Tiene mucho amor encima", aclaró Noe sobre el modelo que ella misma creó.

