Noelia Marzol lanzó un fuerte descargo sobre la maternidad: "¡No me vengan a decir que les jode no dormir!"

A casi tres meses del nacimiento de su hijo, Donatello la vida cambió por completo para Noelia Marzol. En el Día de la Niñez la figura de La Academia de ShowMatch le dedicó un sentido mensaje a su bebé y reflexionó sobre cómo vive el ser mamá.

“¡Feliz primer día para mi cerdo! ¿Existe algo más satisfactorio que estos momentos? ¡No me vengan a decir que jode no dormir! ¡He dejado de dormir por otras tantas idioteces! O por laburo”, aseguró la bailarina en un posteo de Instagram.

“A veces cuando digo que yo la paso fantástico con la maternidad, genera algo feo. Como que me la doy de sabelotodo o que me hago la relajada. Por supuesto que es ‘sacrificado’, pero la recompensa es tan grande. No vale la pena detenerse en lo tedioso cuando el disfrute es inmenso”, reflexionó, sobre las críticas que recibe.

“Y la vida continúa, seguimos siendo nosotros aunque más feliz”, aseveró la actriz, que se convirtió en mamá primeriza junto a su marido, Ramiro Arias, en mayo de este año.

Foto: Instagram