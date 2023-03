Noelia Marzol, a corazón abierto, sobre lo difícil que fue tener un bebé prematuro: "Fue muy fuerte, tuve que hacer terapia"

En medio de la felicidad que vive a poco de haber dado a luz a Alfonsina, su segunda hija con Ramiro Arias (con quien también tiene a Donatello), Noelia Marzol abrió su corazón y reveló lo difícil que fue haber tenido un bebé prematuro con el mayor de sus niños.

"Una vez que tenés a tu hijo, te olvidás de todo. Es muy difícil, es agotador, pero la recompensa es tanta que realmente vale muchísimo la pena", se sinceró la actriz sobre su rol como mamá.

En cuanto a su hijo mayor, la entrevistada dio detalles de la dura etapa que atravesó tras parir por primera vez: "Donatello estuvo en Neo muchos días. Lo de él fue muy fuerte, tuvo problemas en su nacimiento y fue muy difícil”.

"Donatello estuvo en Neo muchos días. Lo de él fue muy fuerte, tuvo problemas en su nacimiento y fue muy difícil". G-plus

“Con Donatello elegí hacer terapia después de pasar tanto tiempo por neonatología para no pasarle mis miedos a él y ser una mamá sobreprotectora”, agregó, en una profunda entrevista que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Después con Alfonsina fue muy muy distinto, estuve mucho más tranquila, aunque sostengo que la actividad física durante el embarazo da muchísimas satisfacciones y es muy saludable. Pasar por el embarazo y tener hijos te cambia todo, no solo te cambia el cuerpo, te cambia la forma de ver la vida, cómo te sentís, todo", continuó.

"Con Donatello elegí hacer terapia después de pasar tanto tiempo por neonatología para no pasarle mis miedos a él y ser una mamá sobreprotectora". G-plus

Y ante la consulta sobre si quiere seguir agendando la familia, Noelia cerró: “Uno más me banco. No lo tendría tan pegados a ellos porque son dos bebés y los dos requieren muchísima atención y la verdad que me siento complicada sobre todo cuando no está Ramiro. Pero sí, tendría otro", cerró.

Más sobre este tema Noelia Marzol le preguntó a su marido si tendría más hijos con ella y su respuesta sorprendió

NACIÓ ALFONSINA, LA HIJA DE NOELIA MARZOL Y RAMIRO ARIAS

Luego de haber compartido su deseo de que nazca su segunda hija, fruto de su relación con Ramiro Árias, con quien también tiene a Donatello, Noelia Marzol anunció en las redes que se agrandó la familia con la llegada de Alfonsina.

La actriz volcó su felicidad a través de su cuenta personal de Instagram junto postales del día que dio a luz, aunque decidió tapar el rostro de la beba: “¡Bienvenida, Alfonsina! ¡Te amamos, gorda hermosa! 37 semanas y nació con 3.03 kg.”, escribió la flamante mamá, visiblemente movilizada.

“Parto vaginal inolvidable con el apoyo incondicional de @ramiroarias13. Te amo, amor. Gracias por esta familia. Sos único. ¡Gracias @cursoclaudiaonline una vez más! Pensé que no lo lograba Gracias #singlajavier. Gracias @sanatoriootamendi por hacernos sentir siempre en casa”, agregó.

"¡Bienvenida, Alfonsina! ¡Te amamos, gorda hermosa! 37 semanas y nació con 3.03 kg.". G-plus

Y cerró, a corazón abierto: “Gracias a todos por los mensajes de amor, por preguntar, por estar presentes y por acompañarme durante todo el embarazo de #Alfi. ¡Ay, qué chochera! Mañana #Dona conocerá a su hermanita”.