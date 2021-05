Noelia Marzol confesó el repudiable mensaje que le mandaron: "Me escribieron ‘ojalá que tu bebé nazca muerto’"

El domingo a la madrugada Noelia Marzol y su pareja, Ramiro Arias se convirtieron en padres de Donatello. La actriz le dio la bienvenida a su bebé con un posteo en Instagram donde lo presentó y se llevó miles de corazones y comentarios. Sin embargo, no todo es amor en las redes sociales.

La bailarina grabó unos días antes del parto en Debo decir, el ciclo de Luis Novaresio, y reveló el desagradable mensaje que recibió cuando le preguntaron por el peor momento que pasó en las redes.

“Trato de no dejarme influenciar demasiado por lo que dicen en redes porque siempre está la gente que te adora o la gente que te detesta y te tira mala onda, pero hubo un comentario del embarazo que me molestó porque me pareció demasiado agresivo”, empezó diciendo.

"Yo estaba informando que una embarazada puede seguir bailando, puede seguir teniendo su vida habitual y un seguidor me puso ‘ojalá que tu bebé nazca muerto’". G-plus

“En el contexto de que yo estaba informando que una embarazada puede seguir bailando, puede seguir teniendo su vida habitual, un seguidor me puso ‘ojalá que tu bebé nazca muerto’”, contó, generando la inmediata reacción del resto de los invitados, shockeados por las repudiables palabras.

Más sobre este tema Noelia Marzol compartió la primera y súper dulce postal con su bebé recién nacido tras el parto: "Soy intensamente feliz"

“Me salió una furia de adentro que hizo que piense que no puede existir una persona tan malvada ni siquiera para decirme algo feo a mí, sino a otra persona y con la excusa de que yo era una mala madre porque no lo cuidaba”, señaló la modelo. “Por supuesto que soy yo la primera persona que quiere que esté bebé sea sano y sea la persona más feliz del mundo. Jamás haría algo que lo lastime”, enfatizó Noelia Marzol.