Noelia, la hija mayor de Beatriz Salomón, a Alberto Ferriols: "No sé que sería de mi vida si no me hubieras encontrado"

Hace unos días Bettina Ferriols (22), la hija menor de Beatriz Salomón, dio por primera vez una entrevista luego de denunciar a su padre, Alberto Ferriols, por agresiones y posesión de armas. Ahora quien habló fue Noelia Ferriols (18), su hermana, quien se diferenció por completo en el Día del Padre.

“Feliz día, papi! No sé que sería de mi vida si no me hubieras encontrado. Fue el acto de amor más hermoso y grande de tu vida. Gracias a tus obras humanitarias, el destino nos unió”, escribió la joven, que estudia medicina y sueña con ser cirujana como su padre, en Instagram junto a una foto juntos de su infancia.

Noelia, distancia de su hermana Bettina, se refirió también a las denuncias que hoy pesan sobre el médico. “Hoy estás pasando por un mal momento, sufriendo. Todo se va aclarar. Te quiero mucho, tenés que ser fuerte, ¡porque quiero poder disfrutarte muchos años más y que estés a mi lado!”, señaló.

ALBERTO FERRIOLS REACCIONÓ AL MENSAJE DE APOYO DE SU HIJA NOELIA

Por su parte, el exmarido de Beatriz Salomón agradeció el gesto de su hija mayor, unos días después de que su hija menor manifestó su intención de cambiarse el apellido para llevar el de la actriz.

“¡Te quiero! Sos parte de mi corazón!”, comentó el médico en el mensaje de su hija y replicó en las stories las palabras de amor de Noelia.

