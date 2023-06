"No sé si desconoce la ley o qué": la abogada de Thelma Fardin apuntó contra Juan Darthés por su video

La letrada de Thelma Fardin, Carla Junqueira, fulminó a Juan Darthés por su descargo en un video, que posteó luego de que la Justicia de Brasil, país en el que se encuentra desde diciembre de 2018, lo absolviera en la causa que la actriz le inició por violación.

"No sentí nada, no me generó nada porque jurídicamente no tiene impacto ninguno y hay errores técnicos. Hubo un solo fallo absolutorio, no dos. No sé si es porque Darthés desconoce la ley y no fue instruido por sus abogados o si es una estrategia. Fallo hay uno, la traducción de fallo a portugués es sentencia, que es de primera instancia", aclaró, precisa, en diálogo con Intrusos.

Además, apuntó contra la Justicia por cómo se la trató a Thelma durante este proceso judicial. "El fallo es del juez, que no escuchó a Thelma y fue duro el tipo de preguntas que le hacían porque la obligación de respetar a la víctima es de todos durante un proceso legal. Hay gente cruel que opina... Dicen que Thelma tenía un sueldo del Gobierno y es mentira. Ella es experta en violencia de género y la llaman de lugares internacionales porque conoce a las víctimas. A ella le mandan los vehículos para que asista y nosotros tuvimos que hacer un registro de todo eso", sentenció, contundente.

QUÉ DIJO JUAN DARTHÉS EN EL VIDEO

“Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, señaló el actor en referencia a su absolución en las dos instancias que tuvo el fallo.

El actor se mostró agradecido con los seguidores que le manifestaron su apoyo durante estos cuatro años. “Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos”, señaló.

"Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una mirada, con rezos...Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer".

Burlando posteó este video con un contundente mensaje de apoyo. “Juan siempre confié. Para mí fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que sé que para vos fue un tormento. Cómo siempre nos dijimos ‘la verdad resiste’. ¡Falta un paso más! Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino”, escribió el letrado.