"No sabía nada": el descargo de Rocío Galera, señalada como la amante del novio de Julieta Poggio, Lucca Bardelli

Hace pocos días Mauro Icardi se molestó con una influencer llamada Rocío Galera que apareció en los medios asegurando que el esposa de Wanda Nara le había escrito por Instagram para un encuentro íntimo. La joven modelo volvió a la carga y esta vez apuntó contra Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022, quien fue señalado de serle infiel a la concursante.

La instagramer había contado que se había encontrado con la pareja de la participante del reality en diciembre y que ella desconocía que fuera el novio de la actriz. Rocío respondió preguntas de sus seguidores y una fue sobre las fotos que él tiene en sus redes con Julieta.

"Sí, vi una foto y él me dijo que era una ex. Yo no veía GH, no estaba enterada de nada en Europa... Es más, empecé a ver GH porque me aparecía en TikTok”, aseguró.

ROCIO GALERA, ENOJADÍSIMA POR QUIENES LA SEÑALAN COMO LA AMANTE DEL NOVIO DE JULIETA POGGIO DE GRAN HERMANO 2022

Otra de las consultas que recibió fue acerca de que la mamá de Julieta había dicho que Rocío y Lucca eran amigos. "Mirá vos. Ja, ja, ja", ironizó.

Además la influencer se mostró indignada con ser llamada “amante” de Lucca como de Mauro Icardi. "Es muy fácil culpar a la mujer siempre. ¿Y el hombre que tiene pareja, miente, engaña y no la respeta?", se despachó.

“Yo estoy soltera, puedo estar con quien quiera, sin embargo no estoy con chicos que tienen pareja. Si hay chicos que me hablan y tienen novia, ¿la culpable soy yo? ¡Estamos muy mal! No soy amante, ni lo sería. Y conocerlo no es tener un affiare. Ja, ja”, cerró, picantísima.

