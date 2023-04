"No me quiere más": Cecilia Caramelito Carrizo habló de su dolorosa separación tras 25 años

La catarsis de Cecilia Caramelito Carrizo (49) la llevó a expresar una frase tan dura como verdadera para aceptar su separación de Damián Giorgiutti, luego de 25 años juntos.

"No soy infalible. Si no me quieren más, no me quieren más", afirmó la madre de Lorenzo (17) y de Benito Giorgiuitti (13).

En tono resignado, Caramelito enfatizó desde los estudios de Nosotros a la Mañana: "Me duele el alma y tengo que aceptarlo".

De todas formas, Cecilia Caramelito Carrizo reconoció el desgaste de su pareja con Damián Giorgiutti: "No me lo veía venir. Si bien sabía que había algo que había que arreglar, especialmente el último año, imaginé que lo podíamos arreglar juntos".

CARAMELITO CARRIZO DESDRAMATIZÓ SU SEPARACIÓN

Con pavorosa sinceridad, Cecilia Caramelito Carrizo admitió que fue Damián Giorgiutti quien la dejó: "No tomé yo la decisión, la tomó él. No era lo que yo quería ni lo que esperaba".

"Lo que él necesitaba, deseaba, es más que respetable", siguió.

"Lo que yo más quería y siempre quise es que él sea feliz. Y si ahora su necesidad pasa por otro lado, ya… Por más que me duele el alma, el cuerpo, la piel y los huesos", manifestó Cecilia Caramelito Carrizo.