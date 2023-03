“No la llamé más”: Javi García cortó con Guillermina Valdés porque no se bancó la exposición

Angel de Brito contó en LAM que Javi García, el arquero de Boca, cortó con Guillermina Valdés porque no se bancó la exposición. “No la llamé más”, habría dicho el futbolista, sorprendido por la repercusión que tuvieron las imágenes en donde se lo veía con la ex de Marcelo Tinelli.

Alejandro Castelo, cronista del programa, buscó hacerle una entrevista a García, pero el arquero se negó. Sin embargo, De Brito contó que luego habló en off.

"No quiso hablar públicamente pero después habló con Ale Castelo que me contó que le dijo esto: 'No me banqué la exposición mediática. Tuve 500 relaciones, de las 500 una con una famosa y me pescaron. Me pasó todo esto de las cámaras y no aguanté' Literalmente le dijo a nuestro cronista 'No la llamé más a Guille'", detalló De Brito.