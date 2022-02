Nito Artaza respaldó a Santi Maratea por su recaudación millonaria para Corrientes: "Esto no es antipolítica"

Santiago Maratea superó los 150 millones de pesos para ayudar a la provincia de Corrientes, azotada por los incendios, y Nito Artaza reivindicó su acción solidaria.

El político, que es correntino, elogió al influencer y apuntó fuerte contra los colegas que criticaron su recaudación. Especialmente, porque su accionar deja en evidencia la falta de presencia estatal.

"Sorprende lo de Santi por la solidaridad de la gente, está del lado del bien”, dijo en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

QUÉ OPINÓ NITO ARTAZA SOBRE QUIENES AFIRMAN QUE SANTI MARATEA HACE "ANTIPOLÍTICA"

"Si no hay política hay dictadura, me alegra que los jóvenes aporten y participen, esto no es antipolítica", aclaró Nito, contundente, desestimando la opinión de los detractores.

¡De su lado!