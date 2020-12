El nieto de Jorge Rial continúa con un emotivo legado familiar: "Le encanta Peret; lo escuchaba con mi vieja"

La llegada a su vida de Francesco, el hijo de Morena Rial, fue una inyección de amor y felicidad para Jorge Rial, quien celebra todos los días ser su abuelo.

Con la nostalgia de no haber podido pasar la Navidad con el pequeño, el conductor de Intrusos no solo compartió en Instagram Stories una tierna videollamada navideña con el menor, también contó en su red el legado familiar y musical, que va pasando de generación en generación y que lo emociona. "¡¡¡Nieto de tigre!!! Le encanta Peret. Lo escuchaba con mi vieja. Lo escucho con mi nieto. Háblame de amor y felicidad", escribió Jorge, en un video en el que se lo ve a Francesco disfrutando de la música favorita de su abuelo. Pere Pubill Calaf fue conocido artísticamente como Peret. Fue un cantante, guitarrista y compositor español de origen gitano.

"¡¡¡Nieto de tigre!!! Le encanta Peret. Lo escuchaba con mi vieja. Lo escucho con mi nieto. Háblame de amor y felicidad". G-plus

Pocos días atrás, Jorge Rial compartió un material hogareño, junto a su nieto, que acompañó con una profunda reflexión sobre la vida, el amor y los vínculos. "Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me dejé abrazar por mi familia. Congelen este momento", escribió el conductor en el video que subió a su Instagram, en el que simuló estar desmayado y Francesco, con toda la dulzura e inocencia, lo estimula para que se ponga de pie.