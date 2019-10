Nicole Neumann y la versión de romance con Bautista Amadeo: "Lo conozco y salgo a comer, pero no pasa nada"

Lejos de esquivar la pregunta, en diálogo con la revista Pronto, Nicole Neumann se refirió a su presente sentimental. A siete meses de haberse separado de Matías Tasín, ¿está saliendo con Bautista Amadeo?

"No hay ninguna relación en mi vida, me encanta porque me entero por la televisión que estoy de novia y enamorada. ¡Por Dios! Dicen cosas que yo ni sabía", expresó la modelo con ironía.

"Claro que lo conozco, pero lo conozco a él como conozco a un montón de gente. Salgo a comer pero no pasa nada". G-plus

Y aclaró qué la une al amigo de Nacho Viale y Pico Mónaco: "Claro que lo conozco, pero lo conozco a él como conozco a un montón de gente. Salgo a comer, pero no pasa nada".

"Puedo tener una primera comida con una persona pero eso no significa que esté de novia o en una relación". G-plus

Antes de cerrar, Nicole remarcó que compartir un almuerzo o una cena con alguien no implica estar iniciando un romance. "Puedo tener una primera comida con una persona pero eso no significa que esté de novia o en una relación".

¡Clarito!