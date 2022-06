Nicole Neumann, sorprendida con las uñas de una participante de Los 8 escalones del millón

Nicole Neumann continúa con su rol de jurado en Los 8 escalones del millón y así fue que se sorprendió enormemente con las manos de una participante llamada Liúrkarys que llegó a las instancias finales del certamen del martes.

Cuando solo quedaban cuatro participantes Nicole no pudo evitar llamar la atención de Liúrkarys, solo para hacerle despejar una duda que no la dejaba trabajar con tranquilidad.

“Yo le quería preguntar algo a Liúrkarys, que nada que ver con la competencia. Es sobre las uñas, ¿son kappingi como las mías o son postizas?”, consultó intrigadísima la mamá de Indiana, Sienna y Allegra Cubero.

Más sobre este tema Nicole Neumann habló de la posibilidad de casarse con Manu Urcera

NICOLE NEUMANN SE DEJÓ LLEVAR POR LA CURIOSIDAD Y LE CONSULTÓ A UNA PARTICIPANTE DE LOS 8 ESCALONES DEL MILLÓN POR SUS UÑAS

“Son esculpidas y me las hice yo”, le contestó Liúrkarys, y generó una nueva consulta de Nicole. “Te lo pregunto porque tengo varios problemas existenciales con las uñas. Uno es escribir, escribo en japonés con las uñas largas y después se me complica para tirar la cadena del inodoro”, dijo la modelo, a pura risa.

“Es muy complicado. La otra vez se me quedó trabado el dedo porque quería poner el puño, porque me quebraba la uña y casi me tengo que llevar la tapa del inodoro conmigo. ¿No te pasa?, es complicado”, agregó la jurado ante la sorpresa de Guido Kaczka.

“Se quedó una hora en el baño encerrada”, le acotó el Chino Leunis. , dijo Liúrkarys y entonces Nicole se resignó: “Ah, entonces es un problema mío”, reconoció.