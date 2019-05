Nicole Neumann reveló por qué pidió una medida cautelar para Cubero y Viciconte: "No es un juego, es un..."

La top explicó su decisión de prohibirle a su ex y a su novia que hablen de ella y muestren imágenes de sus tres hijas.

El conflicto de Nicole Neumann con su exmarido Fabián Cubero y su novia Mica Viciconte atraviesa su peor momento.

En las últimas horas se conoció una medida cautelar que determinó que si Cubero o Viciconte hablan de Nicole, suben a las redes fotos y/ o videos de las hijas del futbolista y Neumann, o hacen referencia a ellas en algún sentido, deberán pagar 500 mil pesos de multa.

Tras conocerse la noticia de la medida legal de Nicole, la top explicó su decisión en Nosotros a la Mañana, donde es panelista: “Es un tema muy delicado, del que la gente no sabe, no es un juego, es un tema fuerte de mi familia, están mis hijas involucradas en el medio. Como estoy queriendo resguardar la intimidad, sobre todo de mis hijas, es lo que yo voy a hacer en primera persona”.

“Por eso, no me esperan afuera porque no tengo nada para decir. Ya se habló con los abogados y nadie va a hablar nada más a nivel público; quedará todo en la intimidad de la familia y esperamos que todo se resuelva”, agregó la top.

Y aseguró: “No quiero armar un circo de lo que está pasando adentro de una familia. Nada más. La gente no sabe los tiempos, no sabe la verdad, opinan sin saber. Dicen pavadas, como que yo publiqué fotos, cuando yo jamás he publicado fotos. Si trascendió alguna vez una foto con alguien fue publicada por terceros lamentablemente. Todo tiene que ver con resguardar la intimidad de mis hijas”.

“La gente no tiene ni idea de cómo fueron las cosas en la intimidad, opinan sin saber . Y no tienen ni idea también porque yo nunca salí a decirlas. Y por ahí del otro lado, conviene dejarme parada de cierta manera y yo nunca voy a salir a exponer cosas de la intimidad de la familia”, afirmó, haciendo referencia clara a Cubero y Mica.

Además, Nicole se mostró molesta porque compararon las fotos que han publicado Fabián y su novia con una que Connie Ansaldi compartió en redes donde se veía a su por entonces pareja Facundo Moyano junto a sus hijas.

“Hubo un periodista que dijo que yo publiqué una foto con una pareja. Mentira. Fue una tercera persona que lo hizo porque decían que yo estaba con otro hombre y la amiga de esta persona con la que yo realmente estaba quiso mostrar que estaba con él y que decían cualquier verdura. La borró porque tanto Facundo como yo le dijimos ‘¿qué hacés? ¿estás loca? Nadie te dio la autorización, borrala ya’”, se defendió Nicole, dando por cerrado el tema.