Nicole Neumann reveló cómo es la relación de su novio, José Manuel Urcera, con sus hijas: "Tienen la mejor"

Feliz por su noviazgo con José Manuel Urcera, Nicole Neumann habló a fondo de su pleno presente. Tan contenta y relajada está que hasta celebró estar a punto de conciliar con su ex, Fabián Cubero, por las tres nenas que tienen juntos.

En este contexto, la conductora reveló que sus hijas con Fabián -Allegra, Sienna e Indiana- ya conocieron a su nueva pareja y que la hace muy feliz que se lleven muy bien.

“Tienen la mejor, ellas son sociables, cariñosas. Ellas querían que yo tuviera un novio, les divierte que venga alguien nuevo, que me acompañe alguien”, contó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió mostrándose muy agradecida por volver a caminar por la vida acompañada. "Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede. No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada pero uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida... Pienso todo un poco más”, cerró.