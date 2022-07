Nicole Neumann le respondió filosa a Luli Fernández por acusarla de bajarla de Los 8 Escalones del Millón

Enojada, Luli Fernández acusó públicamente a Nicole Neumann de haberla bajado de Los 8 Escalones del Millón.

Según la modelo, su colega habría pedido que no la reemplace en el programa.

Lejos de preferir no hablar del tema, Nicole le hizo frente a Luli mediante un fuerte descargo. Con firmeza, la desmintió.

QUÉ DIJO NICOLE NEUMANN SOBRE LA ACUSACIÓN DE LULI FERNÁNDEZ EN SU CONTRA

En diálogo con Paparazzi, Nicole Neumann se defendió: "Es gente que no me conoce. Claramente, la gente que me conoce sabe que esa (bajar a alguien de un trabajo) no es mi filosofía de vida. Yo no actúo así, pero cada uno es libre de decir y sacar las deducciones que le parezcan".

G-plus

"Lo que no es verdad no me afecta, uno le da poder a lo que quiere y a lo que siente. No me afecta porque no es verdad".

"Obvio que yo a ella la conocía, hemos compartido trabajos hace años, y eventos... Ya nada me sorprende de la gente, pero está todo bien, ojalá que cuando yo no venga al trabajo la vuelvan a convocar para reemplazarme, será un placer", cerró.