La modelo fue consultada por la estadía de su ex con Mica Viciconte en Estados Unidos, de las supuesta chicanas en redes y el bozal legal.

Separados hace más de dos años y medio, Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) mantienen una relación distante y extrictamente vinculada al bienestar de sus hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (4).

Sin embargo, los conflictos de la expareja parecen no tener fin y, luego de trasladarse a la agenda mediática, llegaron a la Justicia. El mes pasado, la modelo y panelista de Nosotros a la Mañana recurrió a un abogado para que su exmarido y su novia, Mica Viciconte (30), no puedan referirse a ella ni a sus niñas en los medios de comunicación, como así tampoco publicar fotos de las menores en las redes sociales. Luego, el futbolista aplicó la misma medida para que Nicole no pueda exponer a sus hijas.

"Relacionan todo. ¿Ustedes se creen que yo sigo en qué anda esta gente? ¿Adónde van? ¿Con quién están? No tenía ni idea. Te lo juro por mi vida, por mis hijas, que no (sabía nada)". G-plus

En ese revolucionado contexto, Cubero y Viciconte dejaron espiar sus paradisíacas y divertidas vacaciones a Estados Unidos en las redes sociales, como su recorrida por Disney, sus días en las Bahamas y Miami, y muchas de sus publicaciones fueron interpretadas como "chicanas" hacia la modelo, quien no dudó en responderlas.

El mano a mano del notero de Intrusos con Nicole:

-Hubo un posteo de tu exmarido, Fabián, con unos tiburones...

-Siempre publico cosas del veganismo y esto tiene que ver con una sopa (N. de la r.: luego del post de Cubero, la top hizo una publicación en la que también se veían tiburones). Soy vegetariana hace 25 años y nada más.

-Muchos lo relacionaron con eso...

"Cada uno es libre de hacer lo que quiera y es preso de sus palabras... Yo no tengo bozal legal. Y ya dije, ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos". G-plus

-Relacionan todo. ¿Ustedes se creen que yo sigo en qué anda esta gente? ¿Adónde van? ¿Con quién están? No tenía ni idea. Te lo juro por mi vida, por mis hijas, que no (sabía nada).

-¿Te molestó este viaje que hizo él, junto a su pareja, y que no haya llevado las nenas a Disney?

-Cada uno es libre de hacer lo que quiera y es preso de sus palabras.

-¿Cómo estás viviendo el bozal legal que te puso la otra parte a vos?

-Yo no tengo bozal legal. Y no digas la otra parte, hablá de Fabián porque somos el papá y la mamá los que decidimos sobre nuestras hijas. Y ya dije, ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos.

