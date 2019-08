Nicole Neumann repudió a un hombre que asesinó a un puma que había atacado a su perro: "Fue a buscarlo al monte para terminar de matarlo"

Ferviente defensora de los animales y un "80 % vegana", como ella misma se autodefinió, Nicole Neumann expuso su firme pensamiento tras la noticia de que Vicente Navarrete, un poblador de un campo de Río Negro, mató a un puma que había atacado a su perro, al ejecutarlo luego de ahuyentarlo, luego de salir a buscarlo por el monte. El hombre quedó gravemente herido, ya que el felino le rompió la muñeca y le provocó otras lesiones en su defensa.

El descargo de Neumann se dio en plena conversación telefónica con José Mellado, periodista de Río Negro, quien apoyó el accionar del campesino: "Él salió a combatir definitivamente al puma para que tampoco ataque al perro. Persiguió al puma hasta que le pudo dar una puñalada... Acá hay mucha presencia de pumas y chanchos jabalíes", dijo José en Nosotros a la Mañana, argumentando que la presencia de animales salvajes en zonas rurales se incrementó y eso no sólo pone en riesgo a los habitantes, sino a su ganado.

En desacuerdo con el periodista, Nicole le salió al cruce: "¿Puedo decir algo? Estos animales se empiezan a acercar a la civilización y se vuelven plagas porque el mismo ser humano lo está dejando sin hábitat donde vivir", comenzó diciendo la modelo. Luego, se enfocó en el hecho puntual: "Yo en un principio pensé que el hombre había peleado cuerpo a cuerpo con el puma en el momento que le estaba matando a su perro, pero no fue así. Él después salió a correrlo, le metió unas puñaladas al puma, el puma se alejó, se fue al monte, y el hombre fue con el perro a buscarlo para terminar de matarlo. Con lo cual, en ésta no lo defiendo porque no fue en la situación de que estaba viendo al puma matando a su perro. Capaz yo hubiera hecho lo mismo. Pero él fue a buscar al puma para terminar de matarlo. Eso es al menos lo que yo estoy leyendo, lo que le comentaron a la Policía".