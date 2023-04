Nicole Neumann recordó desagradables situaciones con hombres mayores a sus 12 años: "Mi mamá tuvo que parar a varios"

En pleno boom mundial de las “lolitas” y siendo todavía una preadolescente, Nicole Neumann ganó popularidad gracias a una polemiquísima tapa de la revista Gente que tenía su imagen y el título “Sexy a los 12”. A propósito de la denuncia de Jey Mammon, la modelo recordó aquellos años.

“Viví varias situaciones que en ese momento no se hablaban y no se planteaban de esa manera. Uno por ahí no se daba tanto cuenta”, contó la figura de Los 8 escalones de los tres millones, después de abstenerse de hablar del grave caso que involucra al conductor.

“Igual mi mamá tuvo que parar a varios… Personajes grandes, pero bueno”, lanzó Nicole, admitiendo que a principios de los noventa vivió incomodidades y situaciones cercanas al acoso de figuras conocidas.

NICOLE NEUMANN RECORDÓ LOS DESAGRADABLES MOMENTOS QUE VIVIÓ CUANDO DEBUTÓ COMO MODELO

“¿Te los cruzaste después cuando creciste?”, indagó el cronista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“A algunos sí y algunos no. Generalmente esas personas hacen como que está todo bien y no pasó nada”, rememoró.

