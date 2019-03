En febrero, Nicole Neumann fue desvinculada de Cortá por Lozano en medio de una fuerte polémica. Verónica Lozano se había ido de vacaciones y en su lugar entró Jimena Barón, artista con quien la modelo se habría negado a compartir panel, más allá de que la blonda negó la versión.

De regreso a la conducción de su ciclo, Vero aseguró: "Lo que pasó con Nicole es una pena, se fue porque no tuvo ganas de quedarse si Jimena era la conductora del programa".

"Sería ridículo, con mis 38 años, tener celos retroactivos de hace 4 años atrás. Sería una reacción infantil y yo no lo soy", dijo sobre el rumor de mala onda con Jimena. G-plus

Luego de varias semanas sin referirse al tema, Neumann rompió el silencio en la revista Caras, contó el motivo por el que se fue del programa y opinó sobre la suplencia de Barón.

"¿Te echaron del programa de Verónica Lozano?", le preguntaron en el semanario. Y ella explicó lo ocurrido: "No, primero empezamos con temas contractuales, y durante ese proceso de resolución, de las vacaciones y estar con mis hijas, sentí que había cumplido un ciclo. En su momento acepté estar como panelista porque siempre la admiré a Verónica Lozano y quería aprender de su manera de conducir. Siempre fui como un pulpo en cuanto a mi necesidad de crecer y aprender. Fueron dos años hermosos, pero necesitaba cambiar. Lo hablé con ella, fue una charla antes de que se fuera de vacaciones, porque hubo malos entendidos, pero para mí está todo bien. La sigo admirando como persona y como profesional".

Puntualizado en la figura de Jimena, le consultaron: "Se dijo que se alejaba del ciclo porque no soportaba que Jimena Barón, la ex de su ex (Matías Tasín), reemplazara a Lozano durante las vacaciones". Fue entonces que Nicole contestó con mayor contundencia: "Sería ridículo, con mis 38 años, tener celos retroactivos de hace cuatro años atrás. Sería una reacción infantil y yo no lo soy. Creo que se armó todo ese escándalo para generar prensa".