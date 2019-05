Nicole Neumann y Carolina “Pampita” Ardohain mantienen un público enfrentamiento desde hace años. En su último cruce en vivo, la flamante panelista de Nosotros a la Mañana le preguntó a la jurado de ShowMatch cuál es el momento ideal para presentar una pareja a los hijos, en clara referencia a su romance con Mariano Balcarce.

Y, el fin de semana, Nicole brindó su opinión sobre el tema ¿y lanzó un palito para su archienemiga? “Yo, la verdad, antes de los cuatro meses, mínimo, no lo presento porque al principio todo es maravilloso y perfecto, es la etapa del enamoramiento, pero los chicos tienen otros tiempos que los nuestros y otra cabecita. No asimilan las cosas rápido”, marcó diferencias con Pampita, quien presentó a su novia al mes de comenzar su relación.

“Yo, la verdad, antes de los cuatro meses no presenté a nadie. De hecho, al único que presenté, fue a quien fue mi novio un año, mis hijas me conocen solo a ese novio”, agregó en la entrevista en la Once Diez. Ante su respuesta, Catalina Dlugi le consultó si hablaba de Facundo Moyano o de Matías Tasín. “No, no, no, por Matías lo digo. Con Facundo estuve cinco meses nada más, lo conocieron solamente como un amigo de mamá”, concluyó Neumann.