Nicole Neumann, muy filosa con Pampita al analizar un posteo retro: "Todos tenemos un placard y un muerto"

La fuerte versión de crisis y separación de la China Suárez (27) y Benjamín Vicuña (40) dividió las opiniones en los medios de comunicación y pusieron bajo la lupa a Pampita (41), quien concluyó sus diez años de amor con el padre de sus hijos de un modo escandaloso.

En ese contexto, en Nosotros a la Mañana leyeron un viejo posteo en Twitter de Carolina, sin destinatario directo: "Hay un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar. Así, simple".

Haciendo memoria y afilando la lengua, Nicole Neumann (39) acotó, sugerente: "Todos tenemos un placard y un muerto. No nos limpiemos de todo, porque no. Chicos, no tienen memoria... Eso fue publico".

Siguiendo el hilo de la picante sutileza de la blonda contra Pampita, Tomás Dente agregó: "No hay que tener una mirada muy prejuiciosa, pero en su momento Pampita estuvo casada con Martín Barrantes y por una cuestión de infidelidad la relación se rompe y tuvo un divorcio muy fuerte".

Sumando su cuota punzante, Agustina Kämpfer deslizó por lo bajo: "Se fue con Vicuña". Y Nicole completó: "Con embarazo".

Cerrando con el análisis de la frase que publicó tiempo atrás su colega, Neumann señaló: “Todos cometemos errores, nadie está exento. Nadie puede ponerse en el lugar de decir ‘esto está bien, esto está mal’, y juzgar con el dedo. Todos hemos cometidos errores, algunos aprendemos de esos errores y otros los siguen repitiendo en el tiempo. No me parece bien sentenciar de esa forma porque todos hemos hecho cosas que no están bien".