A principios de marzo Nicole Neumann sorprendió en Instagram Stories al afirmar que el 20 de febrero había dejado de ser la pareja de Matías Tasín. El anuncio de la modelo sobre su ruptura con el empresario coincidió con los rumores de affaire entre Tasín y Mollie Gould, la joven novia de Luis Miguel.

La crisis, además, se había dado luego de que Nicole y Matías compartieran una mini luna de miel en México. Blanqueada la ruptura, Tasín explicó en su momento: “Lo único que te digo es que Nicole es divina, la pasamos genial juntos y lamentablemente por diversos motivos no pudimos seguir estando bien y decidimos no estar más juntos”.

A casi dos meses de esa separación, los caminos de la diosa y el empresario habrían consumado la tercera reconciliación, según afirmó Luis Bremer en Infama. Seguro aseveró el periodista, el sábado por la noche Nicole y Matías habrían paseado a los besos bajo la romántica luz de la luna por la costanera de la ciudad de Buenos Aires.

De confirmarse, Nicole Neumann estaría apostando ¡por tercera vez! a su relación con Matías Tasín, a pesar de que semanas atrás pareció ser tajante en cuanto a su experiencia con el joven: “Uno va conociendo gente, vas probando, y a veces la relación prospera, y otras no. En este caso, estuvimos casi un año juntos, y casi al final de la relación vi cosas que no funcionaban, que no iba, y decidimos terminarla”.

¿La tercera, será la vencida?

