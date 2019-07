La relación entre Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) continúa tan tensa como en los últimos tiempos. Hoy, la hija menor de la expareja, Sienna, cumple cinco años y celebrará junto a su papá y su pareja, Micaela Viciconte (30), y sus hermanas, Indiana (10), Allegra (8).

Sin embargo, la modelo no será parte de los festejos ya que el jueves pasado viajó a Miami, ante la imposibilidad de “ver a sus hijas” en tan especial ocasión. Indignada, la panelista de Nosotros a la Mañana habló con Ciudad del conflicto que mantiene con el futbolista.

-¿En las fechas especiales no se dividen con Fabián el día como suele hacerse? ¿Por eso decidiste irte a Miami?

-Martes y miércoles, que son sus días, no me deja verlas. Y decidió festejarle el cumpleaños solo… por lo tanto no importa esté donde esté, sea Buenos Aires o China. A mi hija la puedo ver lamentablemente recién el jueves que es mi día. Mañana la retiro del jardín y es su festejo con sus compañeros.

-¿Pasó que otro cumpleaños cayera en un día tuyo y conciliar para que él también pueda verla?

-Él siempre estuvo invitado a participar, en mi caso… Es la primera vez que cae un cumpleaños en un día con él.

-¿Y Fabián fue a alguno de los festejos o prefirió ausentarse?

-No vino nunca.

-¿Es algo tan terminante: el día de cada uno es 'inviolable'?

-Lamentablemente para él, ¡sí!

-¿En esta ocasión en particular vos le consultaste si podías ir y él se negó? ¿O como la relación no atraviesa un buen momento, lo diste por hecho?

-No me deja ni los días regulares sacarlas a almorzar del cole si son de él.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!